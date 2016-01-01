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Главная  /  Репортажи  /  Школе на севере Москвы присвоят имя убитого посла Андрея Карлова

Школе на севере Москвы присвоят имя убитого посла Андрея Карлова

Автор:
Max_019
Дата публикации:
02.02 20:58
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Школа № 648, которая расположена в Северном округе столицы, получит имя посла РФ в Турции Андрея Карлова, погибшего в Анкаре. Именно в этой школе он учился. Также МИД РФ возьмёт шефство над этой школой. Посол России в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря в Анкаре на открытии фотовыставки «Россия глазами турок». Нападение совершил бывший сотрудник турецкого спецназа Мевлют Мерт Алтынташ. Убийца был ликвидирован на месте происшествия. Расследованием убийства занимается совместная российско-турецкая комиссия, сформированная по личной договорённости между президентом России В.Путиным и президентом Турции Р.Эрдоганом.

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