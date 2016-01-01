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На модернизированной «Ласточке» уже можно прокатиться по МЦК

Автор:
Uwis
Дата публикации:
02.02 23:30
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На Московском центральном кольце уже можно прокатиться на модернизированной «Ласточке». В обновлённом составе установлены верхние поручни для пассажиров вдоль кресел, в двух вагонах - удобные крепления для перевозки велосипедов, шрифт на табло с информацией о движении поезда стал более читаемым, установлены мультимедийные информационные экраны, убрали объявления диктора на английском языке и пластиковые кармашки у дверей, повесили обновленные схемы. Весь подвижной состав на МЦК планирют обновить в течение года.

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