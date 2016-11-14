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Главная  /  Репортажи  /  Итог покраски газовой трубы в снег от МПКХ в ПГТ Шаховская

Итог покраски газовой трубы в снег от МПКХ в ПГТ Шаховская

Автор:
Артем
Дата публикации:
00:02
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Прошло 5 дней после репортажа "Житель Шаховской недоволен работой местного МПКХ" показанного по ТК "Россия 24" в программе "Мобильный репортер" 28.01.17. Смотрите итог.
По поводу ремонта в подъезде: на улице температура -10. Начали переделывать, позже посмотрим что получилось.

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