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Главная  /  Репортажи  /  Вот так чистят дороги и тротуары в пгт Шаховская

Вот так чистят дороги и тротуары в пгт Шаховская

Автор:
Артем
Дата публикации:
01:24
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Очистка дорог и тротуаров в посёлке Шаховская идет второй день.

  • 21
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Комментарии (0)

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