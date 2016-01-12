Спасатели не обнаружили упавшего вертолета в Подмосковье

Автор: Разведчик Дата публикации: 00:40

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В оперативные службы Московской области поступило сообщение о том, что недалеко от деревни Кобяково разбился вертолет. Проверять информацию направились спасатели 244 СПСЧ ГКУ "Мособлпожспас", пожарные 318 пожарной части города Звенигород, 5 нарядов ТЦМК Медицины Катастроф, а также с постоянного места дежурства "Хелипорт Москва" вылетел вертолет ПСО "Ангел" во главе с пилотом 21 отряда ПСО Московской области. Вертолет произвел облет деревни Кобяково, поселка Калининец, поселка Алабино, Малые Вяземы, части Минского шоссе и трассы А-107 ММК. Пилот доложил, что никаких следов падения в районе поисков не обнаружено, после чего вертолет совершил посадку на трассу А-107 в деревне Кобяково. По слов оперативного дежурного ЦУКС, поступило одно сообщение от заявителя, который якобы увидел, как в лесу упал вертолет. Уже позднее его номер телефона был недоступен. По итогам поисков вызов был признан ложным.