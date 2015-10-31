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Творческий вечер Татьяны Матуш и Аллы Титовой «Правый хвост, левый хвост»: как это было», «Литературная пятница у Мордвинова»

Автор:
Leobr
Дата публикации:
00:47
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27 января 2017 года на «Литературной пятнице у Мордвинова» (Центральная районная библиотека им. И.П. Мордвинова, г.Тихвин) состоялся творческий вечер Татьяны Матуш и Аллы Титовой «Правый хвост, левый хвост»: как это было». Слушателям был представлен рассказ Татьяны Матуш «Правый хвост, левый хвост» – самое талантливое и спорное произведение, представленное в 2014 году на конкурс «Арсис» в номинации «Проза» (I место), его продолжение, написанное Аллой Титовой, и история сотворчества. Прочитав совместно свой рассказ, соавторы получили от слушателей новые варианты трактовки сюжета. Будем ждать продолжения рассказа-фэнтэзи? Предлагаю начало и конец необычной творческой встречи.

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