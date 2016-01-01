ДТП на трассе М5 парализовало движение на несколько часов под Тольятти
- Автор:
- Sigizmund Lazarevich
- Дата публикации:
- 08:59
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Авария на трассе М5 "Москва-Челябинск" произошла 2 февраля, около 13:30. И, по словам мобильного репортёра, на несколько часов парализовано движение транспорта. Люди выходили из автомобилей,нервно ходили, не понимали, что же случилось. Так же эта трасса - единственный путь из Тольятти в международный аэропорт Курумоч. Из-за затора, как сообщает автор фото, многие опоздали на свои рейсы
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