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Главная  /  Репортажи  /  Работа коммунальщиков возмутила жителей Уфы

Работа коммунальщиков возмутила жителей Уфы

Автор:
Sputnik
Дата публикации:
09:35
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Рабочие чистили крышу от снега, но не выставили ни предупреждающих знаков, ни ограждений. Об этом сообщает мобильный репортёр.

По словам автора видео, снег с крыши сбрасывали буквально над подъездом жилого дома №109 на Комсомольской улице. Рядом лишь стояла женщина с лопатой (как оказалось - уборщица подъездов). Но предпринятая коммунальщиками мера безопасности не успокоила местных жителей. "Что-то говорит невнятно, тихим голосом. Наверху её не услышат! Будет ребенок бежать в наушниках - она даже не успеет предупредить," - пишет мобильный репортёр.

"Люди, будьте осторожны, смотрите наверх, может, у вас тоже убирают лёд с крыши!" - предупреждает автор видео.
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