Работа коммунальщиков возмутила жителей Уфы

Автор: Sputnik Дата публикации: 09:35

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Рабочие чистили крышу от снега, но не выставили ни предупреждающих знаков, ни ограждений. Об этом сообщает мобильный репортёр.

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19 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/178064

По словам автора видео, снег с крыши сбрасывали буквально над подъездом жилого дома №109 на Комсомольской улице. Рядом лишь стояла женщина с лопатой (как оказалось - уборщица подъездов). Но предпринятая коммунальщиками мера безопасности не успокоила местных жителей. "Что-то говорит невнятно, тихим голосом. Наверху её не услышат! Будет ребенок бежать в наушниках - она даже не успеет предупредить," - пишет мобильный репортёр."Люди, будьте осторожны, смотрите наверх, может, у вас тоже убирают лёд с крыши!" - предупреждает автор видео.