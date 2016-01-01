В Екатеринбурге коммунальщики закидали снегом машину
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 09:59
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И хотя в этом случае натянули заградительную ленту, припаркованный у дома автомобиль рабочих ничуть не смутил.Впрочем, как пишут местные интернет-порталы, в свое оправдание коммунальщики отвечают. что об уборке снега с крыш предупреждали заранее, машины просили близко не парковать, а этот автомобиль якобы стоит у дома уже несколько месяцев, да и снег - мол - не тяжелый, без, как видно на кадрах, ледяных глыб, потому о том, что легковушка могла быть повреждена, говорить не приходится.
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