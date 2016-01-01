В Екатеринбурге коммунальщики закидали снегом машину

Автор: mreportertv Дата публикации: 09:59

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И хотя в этом случае натянули заградительную ленту, припаркованный у дома автомобиль рабочих ничуть не смутил.

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12 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/178065