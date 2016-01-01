Медиаисследование "Мобильный репортер"

Поиски пропавшей Натальи Меламед ведутся в Красногорском лесу

Грузовой состав сошёл с рельсов в Свердловской области

Один человек погиб в результате пожара в Грузинском переулке

Девять человек погибли и трое пострадали в крупном ДТП на Варшавском шоссе в ТиНАО

9 человек погибли в лобовом столкновении машин в Подмосковье (ВИДЕО)

В Амурском заливе горит брошенное судно "Yeruslan" (ВИДЕО)

В порту Владивостока горит судно

В Хабаровске сгорел пассажирский автобус

Товарный поезд протаранил "ГАЗель" на юге Москвы

Автомобиль сбил пешехода на дороге в Бугульме

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Иномарка протаранила три автомобиля в Ростове-на-Дону

Иномарка протаранила три автомобиля в Ростове-на-Дону

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
11:09
  • 19
  • 0

Таран трёх легковушек на автомобильной парковке в Ростове-на-Дону - одна из самых обсуждаемых тем Рунета.

Водитель спокойно въехал на стоянку, а затем, как видно на кадрах, произошло нечто неожиданное - он врезался сразу в несколько стоящих рядом машин. Сообщается, что инцидент произошёл на Рабочей площади.

Теперь пользователи гадают, что могло стать причиной столь странного поведения ростовского автолюбителя и - радуются, что он приехал не на КАМАЗе.
  • 19
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

11 0
12:41 | krd_tim_123
Автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе в Краснодаре (2.02.17.)
19 0
10:25 | mreportertv
Автокран рухнул в реку в Приморье
13 0
12:19 | Vitek72rus
Конфликт на дороге в Тюмени закончился дракой и ДТП (ВИДЕО)
41 1
02.02 15:41 | mreportertv
В Сочи коровы остановили электричку
35 0
01.02 09:22 | maratkoreetz
Зимние гонки устроили в Татарстане