Иномарка протаранила три автомобиля в Ростове-на-Дону

Автор: mreportertv Дата публикации: 11:09

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Таран трёх легковушек на автомобильной парковке в Ростове-на-Дону - одна из самых обсуждаемых тем Рунета.

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19 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/178068