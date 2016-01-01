Иномарка протаранила три автомобиля в Ростове-на-Дону
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 11:09
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Таран трёх легковушек на автомобильной парковке в Ростове-на-Дону - одна из самых обсуждаемых тем Рунета.Водитель спокойно въехал на стоянку, а затем, как видно на кадрах, произошло нечто неожиданное - он врезался сразу в несколько стоящих рядом машин. Сообщается, что инцидент произошёл на Рабочей площади.
Теперь пользователи гадают, что могло стать причиной столь странного поведения ростовского автолюбителя и - радуются, что он приехал не на КАМАЗе.
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