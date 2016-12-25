Поиски пропавшей Натальи Меламед ведутся в Красногорском лесу

Автор: mars66 Дата публикации: 11:29

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Масштабные поиски 23-летней Меламед Натальи Андреевны начались утром 3 февраля в Красногорском лесу.

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107 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/178070

Как сообщается, в поисках следов пропавшей девушки принимают участие 400 солдат, сотрудники полиции и участники волонтёрной организации "Лиза Алерт".Известно, что девушка внезапно пропала 24 января 2017 г. После ссоры с близкими девушка ушла из дома и больше на связь с родными не выходила.