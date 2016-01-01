"Озеро" питьевой воды образовалось в городе Донском после прорыва трубопровода

Автор: Справедливый Донской край Дата публикации: 12:28

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Потоп, образовавшийся в результате коммунальной аварии, не устраняют больше года. Об этом сообщает мобильный репортёр.

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18 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/178071

Последствия коммунальной аварии можно увидеть на улице Молодцова. Рядом, по словам местного жителя, находится котельная. И даже зимой посреди снежных сугробов льётся вода, от которой, как видно на кадрах, идёт небольшой пар.Местные власти, как сообщает автор видео, ничего не делают для ликвидации прорыва и его последствия. При том, что вода в образовавшемся водоёме, по словам мобильного репортёра, - питьевая. "Вот так мы истощаем водные запасы России. "Впустую "," - пишет неравнодушный житель Тульской области.