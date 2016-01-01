Жители Струнино жалуются на целую стаю бродячих собак
- Автор:
- Yaromir13
- Дата публикации:
- 12:07
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Около десяти бездомных псов освоились во дворе жилого дома в Больничном проезде. Они спокойно лежат на земле и практически не реагируют на приближение человека. По словам мобильного репортёра, были случаи, когда дворняги кусали детей.Люди обращались в Администрацию с просьбой решить проблему, но реакции городских властей не последовало. Об этом сообщает автор видео. Местные жители очень надеются, что Администрация всё же обратит внимание на сложившуюся ситуацию и займётся отловом бездомных животных.
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