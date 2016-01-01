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Конфликт на дороге в Тюмени закончился дракой и ДТП (ВИДЕО)

Автор:
Vitek72rus
Дата публикации:
12:19
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Сегодня в Тюмени, на пересечении улиц Харьковской и Одесской, произошёл конфликт между двумя участниками дорожного движения.

К сожалению, на видео не видно из за чего повздорили автолюбители. Но явно водителю Volkswagen Polo с северными номерами 89 региона очень сильно что-то не понравилось. Разозлённый владелец немецкой машины вышел и начал выяснять отношения с юношей, управляющим "Ладой" 10 модели. После нервного разговора водитель Volkswagen сел в машину. По непонятной причине молодой человек из отечественной легковушки тронулся и ударил в задний бампер немецкий автомобиль. Автовладелец Polo вышел и снова яростно начал выяснять отношения, но видимо нервы сдали окончательно, и в ход пошли кулаки.

Чем закончился данный инцидент - осталось за кадром. Известно, что очевидец дорожного конфликта вызвал на место ЧП сотрудников полиции.


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