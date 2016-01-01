Соседи спасли выпавшего из окна мужчину в Стерлитамаке
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:14
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Настоящая драма разыгралась в одном из дворов Стерлитамака.Мужчина, как видно на кадрах, повис на высоте третьего этажа. Сообщается, что он хотел спрыгнуть. Но его успели вовремя остановить и подхватить.
Удерживаемый за руку, горе-человек паук провисел несколько минут. Попытки затащить мужчину обратно в квартиру не увенчались успехом. Очевидцы быстро сориентировались и принесли покрывало. Приземление нельзя назвать мягким, но спасти жизнь удалось.
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