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Поиски пропавшей Натальи Меламед ведутся в Красногорском лесу

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В Красногорском лесу продолжаются поиски пропавшей Натальи Меламед

Автор:
Стрелец
Дата публикации:
13:23
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Масштабные поиски 23-летней Меламед Натальи Андреевны начались утром 3 февраля в Красногорском лесу.

Как сообщается, в поисках следов пропавшей девушки принимают участие 400 солдат, сотрудники полиции и участники волонтёрной организации "Лиза Алерт". На кадрах видно, как полицейские с собаками-кинологами ищут следы пропавшей девушки.

Известно, что девушка внезапно пропала 24 января 2017 г. После ссоры с близкими девушка ушла из дома и больше на связь с родными не выходила.

Если Вы что-то видели, знаете - позвоните 02 (полиция), 8(495) 690-44-51 (дежурный ГСУ СКР по Москве) или 8-800-700-54-52 (поисковый отряд "Лиза Алерт").

Как начинались поиски пропавшей девушки в Красногорском лесу - в этом репортаже.

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