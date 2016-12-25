В Красногорском лесу продолжаются поиски пропавшей Натальи Меламед
- Автор:
- Стрелец
- Дата публикации:
- 13:23
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Масштабные поиски 23-летней Меламед Натальи Андреевны начались утром 3 февраля в Красногорском лесу.Как сообщается, в поисках следов пропавшей девушки принимают участие 400 солдат, сотрудники полиции и участники волонтёрной организации "Лиза Алерт". На кадрах видно, как полицейские с собаками-кинологами ищут следы пропавшей девушки.
Известно, что девушка внезапно пропала 24 января 2017 г. После ссоры с близкими девушка ушла из дома и больше на связь с родными не выходила.
Если Вы что-то видели, знаете - позвоните 02 (полиция), 8(495) 690-44-51 (дежурный ГСУ СКР по Москве) или 8-800-700-54-52 (поисковый отряд "Лиза Алерт").
Как начинались поиски пропавшей девушки в Красногорском лесу - в этом репортаже.
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