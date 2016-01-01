Три авто после ДТП заблокировали Калужское шоссе

Автор: Разведчик Дата публикации: 13:35

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Столкнулись Лада, Форд и самосвал Мерседес. Лада двигалась по Калужскому шоссе в сторону Москвы в левом ряду. На 34 километре трассы имеется нерегулируемый пешеходный переход. На него вышла девушка с ребенком, после чего автомобили в правом ряду затормозили, чтобы ее пропустить. Водитель Лады поздно заметил пешехода и стал резко тормозить. В результате резкой блокировки колес машина выехала на полосу встречного движения, где в этот момент остановились Форд и самосвал. Водитель Лады не смог избежать столкновения и Лада врезалась сначала в Форд, а затем в самосвал. В результате аварии водитель Лады получил ушиб коленного сустава, но от помощи отказался. Остальные водители не пострадали. Авария полностью заблокировала движение в сторону области. Тем самым, объезд оказался возможен лишь по встречной полосе. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.