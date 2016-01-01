В Норильске ветер сбивал прохожих с ног

Автор: mreportertv Дата публикации: 14:20

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В соцсетях бурно обсуждают вот эти кадры из Норильска, сделанные во время недавней бури.

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11 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/178083