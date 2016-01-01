В Норильске ветер сбивал прохожих с ног
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:20
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В соцсетях бурно обсуждают вот эти кадры из Норильска, сделанные во время недавней бури.Мальчик с рюкзаком на спине пытается противостоять стихии и идет против ветра, порывы которого, как сообщается, достигают 30 метров в секунду. Он едва держится на ногах, затем падает, его тащит по снегу, но он снова встает, и снова делает несколько шагов. Но затем, снова падает, не в силах совладать со стихией.
Пользователи задают множество вопросов - кто его выпустил из дома, куда он шел ( ведь школы были закрыты), какое важное дело могло заставить его так отчаянно сопротивляться ветру, и главное - почему ему не помог прохожий, который также попал в кадр, или водитель проезжавшей мимо машины? И наконец, почему же сам автор этого видео просто снимал происходившее - но не спешил прийти на выручку ребенку?
Впрочем, и среди комментаторов нашлись и те, кто смог лишь язвительно пошутить - вроде “Норильские школьники ходят в ту школу, в которую принесёт ветер” или “Вместо учебников надо было кирпичей наложить в портфель”. И все же, большинство искренне переживают за мальчика и восхищаются его смелостью и упорством.
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