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В Дрездене полицейская собака столкнула на рельсы прохожего

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:36
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О том, что собака не всегда друг человека, - напоминает вот это видео из немецкого Дрездена.

Здесь служебному псу - при патрулировании полицейскими вокзала - почему-то очень не понравились двое прохожих - мать и дочь. Правда, досталось в итоге не им. А, как видно на кадрах, другой женщине. Которую четвероногий бунтарь решительно столкнул на рельсы. К счастью, поезда на рельсах в этот момент не было. Так что пострадавшая, как сообщается, отделалась лишь испугом и несколькими ссадинами. Ну а собаку - пожурили. И пообещали научить его хорошим манерам.
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