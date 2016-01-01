В Дрездене полицейская собака столкнула на рельсы прохожего
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:36
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О том, что собака не всегда друг человека, - напоминает вот это видео из немецкого Дрездена.Здесь служебному псу - при патрулировании полицейскими вокзала - почему-то очень не понравились двое прохожих - мать и дочь. Правда, досталось в итоге не им. А, как видно на кадрах, другой женщине. Которую четвероногий бунтарь решительно столкнул на рельсы. К счастью, поезда на рельсах в этот момент не было. Так что пострадавшая, как сообщается, отделалась лишь испугом и несколькими ссадинами. Ну а собаку - пожурили. И пообещали научить его хорошим манерам.
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