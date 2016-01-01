В Дрездене полицейская собака столкнула на рельсы прохожего

Автор: mreportertv Дата публикации: 14:36

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О том, что собака не всегда друг человека, - напоминает вот это видео из немецкого Дрездена.

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7 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/178084