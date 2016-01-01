Медиаисследование "Мобильный репортер"

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Главная  /  Репортажи  /  "Говнянина Яма" на улице Академика Королёва в Краснодаре

"Говнянина Яма" на улице Академика Королёва в Краснодаре

Автор:
nst_ros
Дата публикации:
14:42
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Мобильный репортёр прислал кадры проблемной улице и показал, как выглядит уже, можно сказать, местная "достопримечательность" под покровом снега и без. И вот, что пишет автор видео.

Ужасное состояние улицы, названной именем великого человека. Академик Сергей Павлович Королёв немало сделал, чтобы превратить нашу страну в современную космическую супердержаву! Однако, есть такое место на улице Академика Королёва в Краснодаре, которое жители ласково называют "Говнянина Яма". Потому что она образовалась из канализационных вод и имеет характерный запах. Хорошо, что Академик Королёв об этом не знает.

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