"Говнянина Яма" на улице Академика Королёва в Краснодаре
- Автор:
- nst_ros
- Дата публикации:
- 14:42
-
- 18
Мобильный репортёр прислал кадры проблемной улице и показал, как выглядит уже, можно сказать, местная "достопримечательность" под покровом снега и без. И вот, что пишет автор видео.Ужасное состояние улицы, названной именем великого человека. Академик Сергей Павлович Королёв немало сделал, чтобы превратить нашу страну в современную космическую супердержаву! Однако, есть такое место на улице Академика Королёва в Краснодаре, которое жители ласково называют "Говнянина Яма". Потому что она образовалась из канализационных вод и имеет характерный запах. Хорошо, что Академик Королёв об этом не знает.
- 18
Комментарии (0)