Мужчина остановил поток машин и помог женщине с тремя детьми перейти дорогу в Волгограде
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:32
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Добрый поступок попал в объектив камеры уличного наблюдения и вызвал широкий резонанс среди жителей города и пользователей соцсетей.На кадрах видно, как женщина пытается перейти дорогу вместе с тремя маленькими детьми. Она с трудом передвигает санки по асфальту, потом - через трамвайные пути. И пытается увернуться - от проезжающих мимо автомобилей. Наконец, останавливается инормарка, а её водитель - им, как сообщается, оказался сотрудник волгоградской полиции - помогает женщине перейти дорогу.
Люди в комментариях к ролику восхищаются благородным поступком стража порядка и поражаются столь безразличным поведением других участников движения. Впрочем, сообщается, что равнодушных водителей, не пропустивших маму с тройняшками, накажут. Вероятнее всего, двум нарушителям придется оплатить штраф.
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