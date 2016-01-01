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Главная  /  Репортажи  /  Мужчина остановил поток машин и помог женщине с тремя детьми перейти дорогу в Волгограде

Мужчина остановил поток машин и помог женщине с тремя детьми перейти дорогу в Волгограде

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:32
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Добрый поступок попал в объектив камеры уличного наблюдения и вызвал широкий резонанс среди жителей города и пользователей соцсетей.

На кадрах видно, как женщина пытается перейти дорогу вместе с тремя маленькими детьми. Она с трудом передвигает санки по асфальту, потом - через трамвайные пути. И пытается увернуться - от проезжающих мимо автомобилей. Наконец, останавливается инормарка, а её водитель - им, как сообщается, оказался сотрудник волгоградской полиции - помогает женщине перейти дорогу.

Люди в комментариях к ролику восхищаются благородным поступком стража порядка и поражаются столь безразличным поведением других участников движения. Впрочем, сообщается, что равнодушных водителей, не пропустивших маму с тройняшками, накажут. Вероятнее всего, двум нарушителям придется оплатить штраф.

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