Мужчина остановил поток машин и помог женщине с тремя детьми перейти дорогу в Волгограде

Автор: mreportertv Дата публикации: 15:32

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Добрый поступок попал в объектив камеры уличного наблюдения и вызвал широкий резонанс среди жителей города и пользователей соцсетей.

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16 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/178087