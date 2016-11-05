Медиаисследование "Мобильный репортер"

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Главная  /  Репортажи  /  Жители Швеции разрубили лёд и спасли провалившегося в воду лося

Жители Швеции разрубили лёд и спасли провалившегося в воду лося

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:56
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О том, что на льду происходит что-то странное, герои ролика увидели из окна. Как признаётся местный мобильный репортёр, они сначала решили, что это - большой камень. И, как сообщается, лишь с помощью бинокля рассмотрели животное, попавшее в западню.

Люди сами вышли на лёд и стали топором прорубать твёрдую поверхность льда от "пленника" к берегу - чтобы животное смогло выбраться из ловушки. Потом - громкими криками и даже палкой подгоняли животное к "выходу". К счастью, закончилась "спасательная операция" успешно, а спасенное животное скрылось в лесу.
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