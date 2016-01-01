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Главная  /  Репортажи  /  Маслиничные шале устанавливают в Новопушкинском сквере

Маслиничные шале устанавливают в Новопушкинском сквере

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:21
  • 9
  • 1

В Новопушкинском сквере приступили к сборке масленичных шале.

  • 9
  • 1

Комментарии (1)

  • Max_019
    18:48
    В заголовке ошибка: "маслЕничные".
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