Тверской бульвар готовится к фестивалю "Московская масленица"

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 18:47

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Уже скоро в столице пройдёт фестиваль "Московская масленица". На Тверском бульваре приступили к монтажу шале.