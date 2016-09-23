Гибель птиц в городе Новочеркасске Ростовской области

Автор: POLKA777 Дата публикации: 22:41

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В обеденное время находясь в районе рынка "Магнит", а точнее возле ОАО МАГНИТ (ЛИТЕЙНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД), заметил в посадке вдоль тротуара более 8-ми мёртвых воронов. Тела птиц лежали на обширной территории, я заянял только тех что лежали вдоль пешеходной зоны. На момент вечера 2.02.2017 мертвые птицы так и не убраны городскими службами призванными проверить вызван ли падёж птиц заболеванием (птичий грип) или же они отравлены местными жителями (на другой стороне улицы находится жилой микрорайон Черемушки), или виной тому погода. Накануне, температура ночью колебалась от -16 до -11, а днём от -4 до -9. В Новочеркасске отсутствует метеостанция (не смотря на то, что это культурная столица Дона и столица Донского казачества), погода определяется по среднему значению между городами Шахты и Ростов-на-Дону. Узнать погоду в городе проблематично, поскольку в погодных блоках новостных программ (даже региональных) Новочеркасск отсутствует (виной ли тому утрата статуса промышленного локомотива Ростовской области или численность жителей скатилась до 150 тысяч начиная с 90-х годов). Новочеркасск считается городом 4-х ветров, хотя всё же преобладают ветра 2-х направлений: восточного и западного. Начиная с 2010 года погода характеризуется цикличностью примерно в 2-е недели и резкими перепадами температур (ветра) в течении дня, весна и осень практически исчезли - лето наступает в мае. Этой зимой относительно теплый (бесснежный) январь сменился морозами с сильным ветром в феврале. Чем вызвана гибель птиц остаётся загадкой, а халатность городских служб и безразличие жителей района где произошел падёж могут в конечном счёте только усугубить последствия.