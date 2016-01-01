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Канализация залила придомовую территорию в городе Ижевске

Автор:
Нэля Башмакова
Дата публикации:
23:04
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В Ижевске прорвало канализацию по улице Сабурова, вода хлынула на придомовую территорию.

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