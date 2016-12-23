Последствия ДТП на Алтуфьевском шоссе

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Около 8 утра 4 февраля на северо-востоке Москвы произошло ДТП с возгоранием. На Алтуфьевском шоссе, напротив дома 79, автомобиль "Peugeot Partner" врезался в ограждение ремонтных работ. Автомобиль двигался по шоссе в сторону центра. Напротив дома 79 около недели назад в средней полосе огородили участок для ремонта дороги. Были установлены бетонные блоки, светоотражающие элементы и мигающие стрелки. Правда, спустя пару дней кто-то уже в них врезался. Элементы все перевернуло, стрелок не было видно в тёмное время суток. Водитель "Peugeot" не заметил ремонтные работы и на полном ходу врезался в огороженный участок. Автомобиль сразу же загорелся. К прибытию первых пожарных расчётов автомобиль горел по всей площади. Пожарные быстро ликвидировали возгорание. Водитель смог самостоятельно выбраться из салона. Он не пострадал. Сгоревший автомобиль отбуксировали в сторону. Дорожная служба оперативно восстановила все элементы ограждения.