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Главная  /  Репортажи  /  Циклон в городе Певеке в Чукотском автономном округе

Циклон в городе Певеке в Чукотском автономном округе

Автор:
Andrey Mayorov
Дата публикации:
02:00
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Циклон на город Певек пришел. Мало нам одной беды с кораблями-зимовщиками вынужденными по тупости. Так ещё в месяц по два раза ветра со снегом.

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