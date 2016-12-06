Циклон в городе Певеке в Чукотском автономном округе

Автор: Andrey Mayorov Дата публикации: 02:00

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Циклон на город Певек пришел. Мало нам одной беды с кораблями-зимовщиками вынужденными по тупости. Так ещё в месяц по два раза ветра со снегом.