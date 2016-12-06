Циклон в городе Певеке в Чукотском автономном округе
- Автор:
- Andrey Mayorov
- Дата публикации:
- 02:00
-
- 7
Циклон на город Певек пришел. Мало нам одной беды с кораблями-зимовщиками вынужденными по тупости. Так ещё в месяц по два раза ветра со снегом.
- 7
Медиаисследование "Мобильный репортер"
Поиски пропавшей Натальи Меламед ведутся в Красногорском лесу
Грузовой состав сошёл с рельсов в Свердловской области
Один человек погиб в результате пожара в Грузинском переулке
Девять человек погибли и трое пострадали в крупном ДТП на Варшавском шоссе в ТиНАО
9 человек погибли в лобовом столкновении машин в Подмосковье (ВИДЕО)
В Амурском заливе горит брошенное судно "Yeruslan" (ВИДЕО)
В порту Владивостока горит судно
В Хабаровске сгорел пассажирский автобус
Товарный поезд протаранил "ГАЗель" на юге Москвы
Циклон на город Певек пришел. Мало нам одной беды с кораблями-зимовщиками вынужденными по тупости. Так ещё в месяц по два раза ветра со снегом.
Мобильный репортер принимает репортажи, в которых есть хотя бы одно фото или видео. К сожалению, Вы пока не добавили ни одного.
Чтобы добавить видео или фото к репортажу нажмите кнопку "Файлы", которая находится в нижней части формы создания репортажа.
Комментарии (0)