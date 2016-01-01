Два человека пострадали в ДТП на проспекте Андропова

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На юге Москвы произошло ДТП, в котором пострадали 2 человека. На проспекте Андропова, напротив дома № 39, произошло столкновение автомобилей "Опель", "Тойота" и "Форд Фокус". Как рассказал водитель автомобиля "Опель", он двигался по проспекту Андропова в сторону центра, слева направо перестраивался автомобиль "Форд" на расположенную в кармане парковку. Не пропустив двигавшийся в прямом направлении автомобиль "Опель" начал совершать манёвр. В результате бокового удара, автомобиль "Форд" развернуло на 180 градусов и он врезался в припаркованный автомобиль "Тойота", а автомобиль "Опель" проехав около 20 метров остановился. В результате ДТП, травмы получили два пассажира, находившиеся в автомобиле "Форд", также медицинская помощь потребовалась беременной пассажирке автомобиля "Опель", после осмотра она отказалась от госпитализации. Двоих пассажиров после осмотра достали в столичные больницы. Причины ДТП установит группа разбора.