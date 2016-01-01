Оторвавшееся колесо у Газели едва не привела к ДТП

Автор: Алексей Липеха Дата публикации: 01:33

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Внезапно у Газели оторвалось колесо. Водитель Volkswagen Passat среагировал очень быстро, тем самым предотвратив аварию.