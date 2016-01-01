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Оторвавшееся колесо у Газели едва не привела к ДТП

Автор:
Алексей Липеха
Дата публикации:
01:33
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Внезапно у Газели оторвалось колесо. Водитель Volkswagen Passat среагировал очень быстро, тем самым предотвратив аварию.

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