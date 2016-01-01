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В Уфе сгорел выселенный дом

Автор:
natalicav
Дата публикации:
01:13
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В Уфе сгорел нежилой дом. Его давно облюбовали бомжи. А рядом находятся жилые деревянные дома.

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