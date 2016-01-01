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Снегопад идёт на юго-востоке Москвы

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
18:38
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В разных районах Москвы идёт снегопад. Дует холодный порывистый ветер. Температура за окном -11.

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