В Москве появились камеры, штрафующие за непропуск пешеходов

Автор: tim777 Дата публикации: 18:37

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В Москве в конце прошлого года запущен пилотный проект по установке камер, штрафующих за непропуск пешеходов. Уточняется, что в режиме эксперимента в столице работает всего одна камера. Дорожная камера, которая способна сфотографировать непропустивший пешехода автомобиль, заработала в конце прошлого года в Москве. За прошлый год было вынесено около тысячи постановлений для водителей. В пресс-службе ЦОДД сказали, что пока не могут раскрыть информацию о том, по какому адресу расположена эта камера. Сколько продлится эксперимент, пока также не решено.