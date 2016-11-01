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Главная  /  Репортажи  /  В Москве появились камеры, штрафующие за непропуск пешеходов

В Москве появились камеры, штрафующие за непропуск пешеходов

Автор:
tim777
Дата публикации:
18:37
  • 68
  • 1

В Москве в конце прошлого года запущен пилотный проект по установке камер, штрафующих за непропуск пешеходов. Уточняется, что в режиме эксперимента в столице работает всего одна камера. Дорожная камера, которая способна сфотографировать непропустивший пешехода автомобиль, заработала в конце прошлого года в Москве. За прошлый год было вынесено около тысячи постановлений для водителей. В пресс-службе ЦОДД сказали, что пока не могут раскрыть информацию о том, по какому адресу расположена эта камера. Сколько продлится эксперимент, пока также не решено.

  • 68
  • 1

Комментарии (1)

  • specreporter
    18:44
    А там есть табличка об автоматической фиксации нарушений?
    Иначе ведь штрафы будут незаконны.
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