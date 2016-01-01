Как чистят снег в Уфе

Автор: Аноним Дата публикации: 00:39

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В текущем году снег в Уфе стал просто самой большой головной болью. С начала года выпало очень большое количество снега. Но коммунальные службы, дорожные службы во главе с администрацией города не торопились чистить, оно ведь так и есть на улице были выходные. Хотя пресс служба администрации города неоднократно сообщала, что на улицы города выведено более 300, 400 единиц техники, но кроме как улиц где расположены сами и более высокие администрации - не чистили. Шло время шли выходные, обещали все почистить. Однако, с приходом рабочих будней большинство граждан вернулось в город после праздников, количество машин выросло. А снег как не чистили так и не чистят. По некоторым улицам проезд затруднен или просто отсутствует. Количество жалоб росло. Администрация дабы хоть как-то успокоить граждан и сделать вид что им не все равно создало почту на адрес которои можно отправить фото сугроба, адрес и по заверениям снег уберут "sneg@ufacity.info" - но кроме автоматического ответа снег не убирается. Было только пару показательных уборок снега для прессы которая под правильным углом освещала работу ЖКХ. Отчаявшиеся жители начали собирать подписи под петицией на саите change.org с просьбой убрать снег на проезжих частях (Заставить мэра чистить дороги в Уфе) и (В отставку Ялалова,мэра,который разрушает город Уфа!). Вот такая краткая история. Видео снято на одной из центральных улиц.