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Потоп в жилом доме в центре Уфы

Автор:
Евгений
Дата публикации:
00:37
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Затопило весь подъезд и квартиры. Аварийная служба приехала через ~25 мин. Пришлось самим перекрывать воду в подвале дома.

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Комментарии (0)

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