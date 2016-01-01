Прогулка по улице Каминского в посёлке Таманский

10

10 0

Вот так жителям улицы Каминского приходится ходить в школу, садик, на работу, в магазин за хлебом. После сюжета на местном телеканале Кубань24, местной властью были привлечены подставные жители улицы Каминского. Да, они живут в посёлке Таманский, но только не на улице Каминского, соответственно они и их дети не пользуются всеми прелестями дорожного покрытия этой улицы.