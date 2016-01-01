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Главная  /  Репортажи  /  Прогулка по улице Каминского в посёлке Таманский

Прогулка по улице Каминского в посёлке Таманский

Автор:
ulica_kaminskogo
Дата публикации:
00:30
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Вот так жителям улицы Каминского приходится ходить в школу, садик, на работу, в магазин за хлебом. После сюжета на местном телеканале Кубань24, местной властью были привлечены подставные жители улицы Каминского. Да, они живут в посёлке Таманский, но только не на улице Каминского, соответственно они и их дети не пользуются всеми прелестями дорожного покрытия этой улицы.

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Комментарии (0)

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