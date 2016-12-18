Первое "Котокафе" открылось в Тихвине

Автор: Leobr Дата публикации: 04.02 23:17

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После серии выставок кошек в Тихвине, Бокситогорске, Лодейном Поле сегодня в самом Тихвине открылось "Котокафе". В первый день работы посетители увидели небольшую "котовыставку" - причем каждому хвостатому экспонату фелинолог Наталья Кирякова уделила несколько минут, демонстрируя особенности данной породы. Для детей проводились разные конкурсы и викторины, подвижные игры. Грумер Светлана Литвинова показала на коте Бахтияре, как ухаживают за питомцами. Организатор нового кафе отдельно благодарит семью Фалиных Виктора Борисовича и Любови Алексеевны, их детей и внуков - чьи резьба по дереву, мягкие игрушки, вышивки и фотографии украсили помещение. Немного видео с праздника открытия.