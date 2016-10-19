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Главная  /  Репортажи  /  В Белгороде на пикап установили отвал снега для уборки улиц

В Белгороде на пикап установили отвал снега для уборки улиц

Автор:
abtoma
Дата публикации:
10:45
  • 10
  • 0

Трактор не дождались. Чистим своими силами. Полный привод и немного инженерной мысли.

  • 10
  • 0

Комментарии (0)

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