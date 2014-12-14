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Главная  /  Репортажи  /  Как убирают мусор в селе Рождествено Тверской области

Как убирают мусор в селе Рождествено Тверской области

Автор:
Sergey Morozov
Дата публикации:
04.02 22:50
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Вот так убирает Администрация Каблуковского Сельского поселения мусор.

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Комментарии (0)

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