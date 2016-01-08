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Предположительно пьяный водитель протаранил три припаркованных автомобиля на Волжском бульваре в Москве

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
04.02 22:07
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Вечером 4 февраля на Волжском бульваре в районе дома № 45 произошло ДТП.

Предположительно пьяный водитель управляя внедорожником "Мицубиси" не справился с управлением и протаранил три припаркованных автомобиля " Ситроен", "Мицубиси" и "Тойоту". Все автомашины получили различные механические повреждения.
В аварии никто не пострадал.
На место прибыли сотрудники ГИБДД, оформили ДТП и водителя отвезли в медицинское учреждение для медицинского освидетельствования на предмет наличия алкоголя в крови.
Во всех причинах случившегося предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.

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Комментарии (1)

  • Max_019
    08.01.2016 20:35
    В 23:30 по М24.
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