Предположительно пьяный водитель протаранил три припаркованных автомобиля на Волжском бульваре в Москве
- Автор:
- alextsaryev99
- Дата публикации:
- 04.02 22:07
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Вечером 4 февраля на Волжском бульваре в районе дома № 45 произошло ДТП.Предположительно пьяный водитель управляя внедорожником "Мицубиси" не справился с управлением и протаранил три припаркованных автомобиля " Ситроен", "Мицубиси" и "Тойоту". Все автомашины получили различные механические повреждения.
В аварии никто не пострадал.
На место прибыли сотрудники ГИБДД, оформили ДТП и водителя отвезли в медицинское учреждение для медицинского освидетельствования на предмет наличия алкоголя в крови.
Во всех причинах случившегося предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.
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