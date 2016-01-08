Предположительно пьяный водитель протаранил три припаркованных автомобиля на Волжском бульваре в Москве

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 04.02 22:07

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Вечером 4 февраля на Волжском бульваре в районе дома № 45 произошло ДТП.

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110 1 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/178158

Предположительно пьяный водитель управляя внедорожником "Мицубиси" не справился с управлением и протаранил три припаркованных автомобиля " Ситроен", "Мицубиси" и "Тойоту". Все автомашины получили различные механические повреждения.В аварии никто не пострадал.На место прибыли сотрудники ГИБДД, оформили ДТП и водителя отвезли в медицинское учреждение для медицинского освидетельствования на предмет наличия алкоголя в крови.Во всех причинах случившегося предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.