Губернатор Краснодарского Края Кондратьев назвал улицу Каминского дачным районом

13

13 0

Ролик в социальных сетях, где местные житель, называет разбитую проселочную дорогу в честь губернатора, привлек внимание самого Вениамина Ивановича. Глава региона обещал, что разберется в ситуации, и сдержал свое слово!!!! – Согласен, ремонт нужен. Но в приоритете – дороги, ведущие к школам, больницам, садикам. Там, где по 200, 300, даже по 60 домов. Но не по 6. Не говоря уже о том, что улицу разбили большегрузы. И будут продолжать, пока район не достроят, - написал губернатор Вениамин Кондратьев в Твиттер. По нашей улице Каминского большегрузы не ездят, данные земельные нарезки под ИЖС были сделаны в далеком 1991 году, все кто хотел и мог уже построились.