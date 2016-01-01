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Два человека пострадали в результате ДТП на Крымском мосту

Автор:
tim777
Дата публикации:
04.02 22:02
  • 453
  • 1

4 февраля поздним вечером в центре Москвы произошло ДТП в результате которого пострадали два человека. На Крымском мосту столкнулись внедорожник "Мицубиси Паджеро" и "БМВ".

Как сообщили очевидцы, водитель а/м "БМВ" двигался по внешней стороне Садового кольца со стороны Зубовского бульвара. При въезде на Крымский мост он не справился с управлением, машину занесло и она боком выскочила на полосу встречного движения. Там, неуправляемый "БМВ" столкнулся с внедорожником "Мицубиси", двигавшимся в обратном направлении. После удара "БМВ" ещё раз развернуло и отбросило через все ряды встречного направления на тротуар, где он врезавшись в бетонный парапет остановился.

В результате ДТП в салоне одного из автомобилей оказался зажат пассажир. Для его извлечения из искореженного салона, прибыли пожарный расчет и спасатели. После извлечения, пострадавший был передан медикам. С различными травмами он и ещё один человек были госпитализированы прибывшими бригадами скорой помощи.

На месте ДТП работают несколько экипажей ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Движение транспорта на Крымском мосту затруднено в обоих направлениях.

  • 453
  • 1

Комментарии (1)

  • tim777
    00:12
    АГН в 22:28: http://www.mskagency.ru/materials/2634540, + в 23:57: записан хрип для ТК "Россия 24"
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