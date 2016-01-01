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Один человек госпитализирован после ДТП на Алтуфьевском шоссе

Автор:
Max_019
Дата публикации:
04.02 23:02
  • 232
  • 1

Вечером 4 февраля на северо-востоке произошло ДТП: второе за сутки в одном и том же месте. На Алтуфьевском шоссе, напротив дома 79, автомобиль "Тойота Камри" врезалась в бетонные блоки ограждения. Автомобиль двигался по шоссе в сторону центра. Девушка-водитель не заметила в среднем ряду свежеустановленные после утреннего ДТП знаки (https://www.mreporter.ru/reports/178116) и врезалась в бетонные блоки. От удара куски блоков раскидало по всем полосам, а автомобиль остановился дальше, у отбойника. На место ДТП прибыли спасатели, медики и полиция. В результате ДТП пострадала водитель иномарки. С многочисленными травмами её госпитализировали в одну из больниц города. Спасатели помогли убрать некоторые куски блоков, чтобы хоть по 1 полосе транспорт шёл нормально. Сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства аварии. Движение транспорта в районе аварии затруднено.

  • 232
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Комментарии (1)

  • Max_019
    04.02 23:54
    АГН в 23:23: http://www.mskagency.ru/materials/2634544.
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