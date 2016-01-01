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Циклон с запада принес в Тамбовскую область сильный снегопад с метелью и порывистым ветром

Автор:
Vladimir Dubrovsky
Дата публикации:
00:22
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Активный циклон с запада принес в Тамбовскую область сильный снегопад, метель, порывы восточного ветра до 15 м/с, на дорогах наблюдаются снежные заносы. Дороги и тротуары во многих местах города сегодня не чистили, также по всему городу наблюдаются большие сугробы высотой около метра, так как снег, который чистят, никуда не вывозится. За сегодняшний день выпало примерно 8 - 10 см снега, снег и метель продолжаются до сих пор.

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