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Главная  /  Репортажи  /  Лёд на озере частично растаял и появились мальки

Лёд на озере частично растаял и появились мальки

Автор:
Posekretyvsemysvety
Дата публикации:
00:55
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  • 0

Лёд на озере в Пулковском парке Санкт-Петербурга частично растаял и на поверхности воды появились множество мальков верхоплавки.
  • 12
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Комментарии (0)

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