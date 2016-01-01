Выступление The Room Orchestra в Тихвине

Автор: Leobr Дата публикации: 01:50

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Концерт 4 февраля 2017 года в РДК города Тихвин ансамбля The Room Orchestra в составе: Татьяна Таланова - вокал, Стас Майнугин - саксофоны, dj Rumata - Алексей Крутиков, Зоя Егорова - клавишные, Иван Аникеев - бас, Алексей Гагарин - ударные. Тихвин стал шестым из семи городов, где выступили эти артисты - не случайно. Здесь живет их друг и коллега джазовый композитор и исполнитель Игорь Володин.