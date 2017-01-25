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Главная  /  Репортажи  /  Мойка автомобилей скорой помощи в Южно-Сахалинске

Мойка автомобилей скорой помощи в Южно-Сахалинске

Автор:
Sergeich-2102
Дата публикации:
06.02 23:07
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Мойка автомобилей скорой помощи в Южно-Сахалинске проходит с нарушением санитарных норм.

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