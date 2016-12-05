Обвал старой шахты в Забайкальском крае

Автор: Артем Викторов Дата публикации: 10:41

16

16 0

Вблизи жилых домов обваливается шахта (глубина 300 метров). Никто с этим не борется. Пока в населенном пункте 3 ямы, но это только за 1 год.