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Обвал старой шахты в Забайкальском крае

Автор:
Артем Викторов
Дата публикации:
10:41
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Вблизи жилых домов обваливается шахта (глубина 300 метров). Никто с этим не борется. Пока в населенном пункте 3 ямы, но это только за 1 год.

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