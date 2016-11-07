Медиаисследование "Мобильный репортер"

Поиски пропавшей Натальи Меламед ведутся в Красногорском лесу

Грузовой состав сошёл с рельсов в Свердловской области

Один человек погиб в результате пожара в Грузинском переулке

Девять человек погибли и трое пострадали в крупном ДТП на Варшавском шоссе в ТиНАО

9 человек погибли в лобовом столкновении машин в Подмосковье (ВИДЕО)

В Амурском заливе горит брошенное судно "Yeruslan" (ВИДЕО)

В порту Владивостока горит судно

В Хабаровске сгорел пассажирский автобус

Товарный поезд протаранил "ГАЗель" на юге Москвы

Автомобиль сбил пешехода на дороге в Бугульме

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Весь январь в Новомосковске Тульской области за 5 минут!

Весь январь в Новомосковске Тульской области за 5 минут!

Автор:
Справедливый Донской край
Дата публикации:
12:06
  • 12
  • 0

Решил сделать вот такое прикольное видео и отправить на Мобильный Репортер.

  • 12
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

44 0
03.02 12:28 | Справедливый Донской край
"Озеро" питьевой воды образовалось в городе Донском после прорыва трубопровода
85 0
07.11.2016 09:05 | LeonidPro
Ночью на Москву обрушился снегопад. Видео
186 2
20.01 23:28 | н-скправда
Красный снег в городе Новомосковск Тульской области