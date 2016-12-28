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Главная  /  Репортажи  /  В Риге автомобиль застрял на холме

В Риге автомобиль застрял на холме

Автор:
Micnike
Дата публикации:
12:06
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Женщина не справилась с управлением и вылетела на обочину, застряв в странной позе.

  • 11
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Комментарии (0)

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